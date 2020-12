Hofer Land: Viele Fälle in Einrichtungen

366 – das ist die Zahl, die aus der Stadt Hof aktuell einen der größten Corona-Hotspots in Bayern macht. Es handelt sich dabei um die aktuelle 7-Tage-Inzidenz. Die Stadt Hof hat gestern deshalb eine neue Allgemeinverfügung veröffentlicht: Bereits heute gilt von 21 bis 05 Uhr die Ausgangsbeschränkung. Die Schulen hingegen bleiben heute nochmal in dem bisherigen System. Der Saale-Orla-Kreis steht kurz vor einer Inzidenz von 400 und gehört damit zu den 10 am meisten betroffenen Region in ganz Deutschland.

Das Vogtland hat über das Wochenende eine leichte Entspannung der Corona-Lage erlebt. Für die drei Tage Samstag, Sonntag und Montag zusammen meldet das Landratsamt 78 Fälle – teils hatte es in den vergangenen Wochen an einem einzigen Tag schon mehr Fälle gegeben. Mit nur fünf Fällen am gestrigen Tag sieht es auch im Landkreis Tirschenreuth nach einer Besserung aus. Jedoch sind dort, im Landkreis Wunsiedel und im Hofer Land auch wieder einige Schulen von Corona betroffen.

Mehr Infos zu den Schulen gibts hier.