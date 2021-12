Hofer Land: Omikron-Variante im Abwasser nachgewiesen

Das Landratsamt in Wunsiedel i. Fichtelgebirge hat gestern zwei Omikron-Verdachtsfälle gemeldet. Die Ergebnisse der Sequenzierung stehen allerdings noch aus. Wie das Landratsamt Hof heute mitteilt, scheint es auch im Hofer Land erste Omikron-Fälle zu geben. Im Rahmen von Abwasseruntersuchungen haben Stadt und Landkreis Hof erste Spuren der Corona-Mutation gefunden. Es sei höchstwahrscheinlich, dass die Variante in der nächsten Zeit auch mit PCR-Tests nachgewiesen werde, so die Behörde. Die Abwasserproben sollen als Frühindikator dienen. Eine Veränderung der Menge an Corona-Viren im Abwasser lasse auf eine veränderte Viruslast in der Bevölkerung schließen. Das gibt wiederum an, ob die Zahl der Corona-Fälle zu- oder abnehmen wird.