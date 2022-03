Hofer Land: Medizinische Hilfe für ukrainische Flüchtlinge am Wochenende

Es kommen weiterhin ukrainische Flüchtlinge in der Euroherz-Region an. Einige davon könnten auch medizinische Versorgung brauchen. Um die zu gewährleisten gibt es im Landkreis Hof dieses Wochenende mehrere Möglichkeiten, die über die normalen Praxisöffnungszeiten hinausgehen .In Sachen Allgemeinmedizin und für Kinder stehen drei Alternativen zur Verfügung. Zum einen der Arzt Mogylevskyy, der zudem ukrainisch spricht, dem Bereitschaftsdienst und die KVB Bereitschaftspraxis am Sana Klinikum.In Sachen Allgemeinmedizin und für Kinder stehen drei Alternativen zur Verfügung.Zum einen der Arzt Mogylevskyy, der zudem ukrainisch spricht, dem Bereitschaftsdienst und die KVB Bereitschaftspraxis am Sana Klinikum.

Außerdem steht der zahnärztliche Notdienst zur Verfügung. Für Notfälle sind an diesem Wochenende die Doktoren Carsten Müller und Anja Lang ansprechbar.

Hier findet ihr einen Überblick über die Kontakte:

Info des Landkreises Hof zur medizinischen Versorgung für ukrainische Flüchtlinge am Wochenende (12.03./13.03.):

An Wochentagen steht das reguläre Netz an Arztpraxen und Kliniken zur Verfügung.

Im akuten, dringenden Notfall ist der Notruf Tel. 112 zu rufen.

NUR am Wochenende (außerhalb der regulären Praxisöffnungszeiten) am 12. und 13.03. können sich Geflüchtete aus der Ukraine, die medizinische Hilfe benötigen, an folgende Stellen für Stadt und Landkreis Hof werden:

• Allgemeinmedizin und Kinder:

• Ukrainisch-sprachiger Arzt: Sergiy Mogylevskyy Tel. 017623146840

• Bereitschaftsdienst Tel. 116 117

• KVB Bereitschaftspraxis am Sana-Klinikum in Hof, Eppenreuther Str. 9, 95032 Hof (Freitag 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr, Samstag/Sonntag/Feiertag 09:00 Uhr bis 21:00 Uhr)

• Zahnmedizin:

• Der zahnärztliche Notdienst steht am Wochenende zur Verfügung. Die jeweils diensthabenden Ärzte finden Sie mit der Suchfunktion (Postleitzahl + Kalendertag eingeben) auf https://www.notdienst-zahn.de/

• Zahnärztlicher Notdienst für Notfälle am Samstag, 12.03.2022, und Sonntag, 13.03.2022 (NUR an diesem Wochenende):

• Dr. med. dent. Carsten Müller (A), Pirk 20a, 95032 Hof, Tel.: 09292 / 9778889

Praxiszeiten am 12.03. und 13.03.: 10.00 – 12.00 Uhr und 18.00 – 19.00 Uhr

• Dr. med. dent. Anja Lang (B), Goethestr. 2a, 95182 Döhlau, Tel.: 09286 / 1030

Praxiszeiten am 12.03. und 13.03.: 10.00 – 12.00 Uhr und 18.00 – 19.00 Uhr

Bitte beachten Sie, dass die Ärztinnen und Ärzte in der Regel NICHT Ukrainisch oder Russisch sprechen.