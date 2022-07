Hofer Land: Kreistag strebt Beitritt zum VGN an

Der Landkreis Wunsiedel will dem Verkehrsverbund VGN beitreten und damit den ÖPNV attraktiver gestalten. Auch der Landkreis Hof könnte im Jahr 2024 Mitglied des Verkehrsverbund Großraum Nürnberg werden. Das war Thema in der jüngsten Sitzung des Kreistags. Fachreferenten hatten zu den Entwicklungen Stellung bezogen. Der Kreistag müsse demnach bis spätestens März einen Beschluss zum Beitritt fassen. Die endgültige Entscheidung liege dann bei den VGN-Mitgliedern. Teil des Personennahverkehrs im Landkreis Hof ist auch der Hofer Landbus. Dieser soll in naher Zukunft auch in weiteren Bereichen des Hofer Lands fahren, zum Beispiel im Raum Münchberg. Ab Herbst diesen Jahres ist außerdem eine Ausweitung auf den Frankenwald geplant.