Hofer Land: Kreisausschuss beschließt Gelbe Tonne und mehr Hofer Landbusse

Bisher müsst ihr im Hofer Land euren Plastikmüll zu den Müllinseln bringen. Stadt und Landkreis Hof wollen nun aber die gelbe Tonne einführen. Vor kurzem hat der Hofer Stadtrat für die Einführung gestimmt. Heute hat sich auch der Kreisausschuss damit beschäftigt. Außerdem ging es in der Sitzung um den Hofer Landbus.

Die Gelbe Tonne kommt zum 1. Januar 2024. Das hat der Kreisausschuss so einstimmig beschlossen. Die gelbe Tonne soll künftig alle 14 Tage geleert werden. Auf die Bürger kommen keine Mehrkosten zu, verspricht Landrat Oliver Bär. Die Einführung der Gelben Tonne muss nun noch vertraglich fixiert werden. Auch der Hofer Landbus war Thema im Hofer Kreisausschuss. Wegen der hohen Nachfrage will der Landkreis zwei neue Fahrzeuge vom Vertragspartner ordern. Ein zusätzliches Fahrzeug fährt dann im Bereich Rehau/Regnitzlosau/Gattendorf und ein weiteres Fahrzeug soll im Frankenwald unterwegs sein. Voraussetzung dafür ist aber, dass auch genug Fahrer gefunden werden. Auch der Fahrermangel war Thema in der Sitzung. Ziel ist zudem den Hofer Landbus weiter im Landkreis auszuweiten. Als Wunschtermin sieht Landrat Bär das Ende des Jahres, zur Fahrplanumstellung