Hofer Land: Fördergelder für Imagekampagne

Der Begriff Hofer Land, der gleichermaßen die Stadt und den Landkreis Hof meint, kommt immer mehr in den Köpfen der Menschen hier in der Region an. Eine Imagekampagne soll das Hofer Land auch überall anders bekannt machen. Und dafür gibt es jetzt Geld vom Bayerischen Finanz- und Heimatminister Albert Füracker. Aus dem Förderprogramm Regionale Identität bekommt das Hofer Land knapp 322.000 Euro. Mit dem gemeinsamen Projekt leisten der Landkreis Hof und die Stadt Hof einen weiteren Beitrag zur Stärkung einer gemeinsamen regionalen Identität und zur Steigerung der Zukunftsfähigkeit des Hofer Landes, heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung.