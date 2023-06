Hofer-Land Festwirte: Viel Arbeit in den nächsten Wochen

An den kommenden Wochenenden stehen wieder die traditionellen Heimat- und Wiesenfeste in der Region an. Für die Jungs von den Hofer-Land Festwirten bedeutet das jede Menge Arbeit. Die vier sind nämlich unter anderem für die Wiesenfeste in Bad Steben, Geroldsgrün und Stammbach zuständig. Mitte Juli organisieren sie sogar drei Feste gleichzeitig – in Helmbrechts, Regnitzlosau und Schwarzenbach an der Saale.

Die vier Jungs teilen sich die Aufgaben klar untereinander auf, erklärt Festwirt Christian Schwager im Euroherz-Interview. Jeder von ihnen trägt dann die Hauptverantwortung für ein Wiesenfest und kümmert sich dort um den Auf- und Abbau. Außerdem bekommen die Festwirte seit Jahren Unterstützung von Bekannten, Freunden und ihren Familien. Für einige Wiesenfeste in der Region suchen die Festwirte aber noch nach Helfern. Die unterstützen das Team dann vor allem beim Aufbauen und Einrichten des Festzeltes. Mehr Infos dazu wollen die Hofer-Land Festwirte bald auf ihren Kanälen in den Sozialen Medien bekanntgeben, so Christian Schwager.