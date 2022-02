Hofer Land: Erste Impftermine mit Novavax im März

Es ist die Hoffnung für alle, die sich bisher noch nicht haben impfen lassen, weil sie den mRNA-Impfstoffen nicht vertrauen. Heute sollen die ersten Dosen des Totimpfstoffs von Novavax in Deutschland ankommen. Das Bundesgesundheitsministerium erwartet zunächst 1,4 Millionen Dosen. Im Hofer Land gibt es die ersten Impftermine mit Novavax am 4. März. Das hat das Landratsamt mitgeteilt. Die ersten Termine richten sich zunächst an Personen aus dem Gesundheitssektor, die von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sind. Eine Woche später dürfen sich auch weitere Bürger mit dem neuen Impfstoff impfen lassen. Auch im Landkreis Wunsiedel soll es spätestens bis Mitte März erste Impfungen mit Novavax für Pflegekräfte geben. Das hat das Landratsamt auf Nachfrage bestätigt.

Pflegekräfte aus dem Hofer Land können sich über das Callcenter unter der Telefonnummer 09281/57-777 oder online unter www.impfzentren.bayern für einen Impftermin am Freitag, den 04.03.2022, anmelden. Die Impfungen finden an diesem Tag sowohl im Impfzentrum in Helmbrechts (10:15 – 14:15 Uhr und 15:00 – 17:30 Uhr) als auch in der Hofer Freiheitshalle (von 11:00 – 17:00 Uhr) statt. Impfungen ohne vorherige Anmeldungen können nicht durchgeführt werden.

Darüber hinaus finden in der Folgewoche weitere Impftermine sowohl in Helmbrechts als auch in Hof statt. Dieses Termine richten sich an alle Bürgerinnen und Bürger, die eine Impfung mit dem Impfstoff von Novavax wünschen.

Folgende Termine stehen aktuell zur Verfügung:

• Dienstag, 08.03.2022, im Impfzentrum Helmbrechts (10:15 – 14:15 Uhr und 15:00 – 17:30 Uhr) sowie in der Freiheitshalle Hof (11:00 – 17:00 Uhr)

• Donnerstag,10.03.2022, im Impfzentrum Helmbrechts (10:15 – 14:15 Uhr und 15:00 – 17:30 Uhr)