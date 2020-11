Hofer Land: ergänzende Corona-Maßnahmen ab morgen

Auch wenn die 7-Tage-Inzidenz der Stadt Hof wieder leicht gesunken ist, gehört sie zusammen mit dem Landkreis trotzdem zu den Regionen in Bayern, die aktuell am stärksten von Corona betroffen sind. Deshalb hatten viele schon vermutet, dass es zusätzliche Maßnahmen geben wird. Nun sind sie tatsächlich angekündigt.

Die zusätzlichen Maßnahmen betreffen die Schulen und Pflegeheime. Das Landratsamt schreibt in einer Mitteilung, dass an den Schulen a der 8. Klasse grundsätzlich Wechselunterricht stattfinden soll, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann – beginnend ab morgen, spätestens Mittwoch. Ausgenommen sind Abschlussklassen und die Förderschulen. Ob und in welcher Form Wechselunterricht stattfindet, legen die Schulen selbst fest. Diese Maßnahme gilt bis zu den vorgezogenen Ferien am 18. Dezember.

Senioren- und Pflegeheime sollen Masken für Besucher gestellt bekommen, wenn sie selbst nicht genügend auf Vorrat haben. Denn Stadt und Landkreis Hof empfehlen, Besuch nur noch mit einer speziellen FFP2-Maske zu erlauben – die Alternative dazu könnte aber auch ein Schnelltest sein.

Im Hofer Land hat es heute 32 Neuinfektionen gegeben, ein wenig mehr Menschen konnten aber die Quarantäne auch wieder verlassen.