Hofer Land: Booster-Quote bei 14 Prozent

Die Menschen in Stadt und Landkreis Hof nehmen die Sonder-Impfaktionen gut an und lassen sich fleißig boostern. Die Impfquote bei den Auffrischungsimpfungen liegt im Hofer Land aktuell bei 14,4 Prozent. Damit es noch mehr werden, bieten Stadt und Landkreis Hof unterschiedliche Möglichkeiten zum Impfen an. Landrat Oliver Bär zu den drei Säulen:

Heute (MI) könnt ihr euch von 14 bis 20 Uhr ohne Termin im Foyer der Freiheitshalle Hof impfen lassen. Neben Auffrischungsimpfungen führt das Impf-Team auch Erstimpfungen durch. Impfungen mit Termin gibt es morgen (DO) in der Schulturnhalle in Sparneck. Die Termine für weitere geplante Aktionen im Hofer Land findet ihr hier. Im Landkreis Wunsiedel könnt ihr euch heute ab 14 Uhr in der Allianz Versicherung in Selb impfen lassen. Die befindet sich in der Sedanstraße. Die Termine im Landkreis Wunsiedel findet ihr in diesem Link.