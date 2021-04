Hofer Land: Betriebs-Impfungen starten in der kommenden Woche

Ab kommender Woche kann es mit den Impfungen in den Betrieben des Hofer Landes losgehen. Das teilt das Landratsamt Hof in einer Pressemitteilung mit. Mobile Impfteams sollen dann das Sonderkontingent von 2000 Impfdosen an die Mitarbeiter*innen der 20 größten Unternehmen in Stadt und Landkreis verimpfen. Dabei handelt es sich um Impfdosen mit den Wirkstoffen der Hersteller Biontech und Moderna. Grundsätzlich werden je Unternehmen 100 Impfdosen zur Verfügung gestellt. Start der Impfungen ist kommenden Dienstag. Die Unternehmen dürfen selbst entscheiden, welche Mitarbeiter*innen zuerst geimpft werden.