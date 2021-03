Hofer Land: AstraZeneca wird auch hier weiter verimpft

Es ist DIE Meldung der Woche: Erst hieß es STOPP für den Impfstoff von AstraZeneca – nach der Prüfung der Europäischen Arzneimittelagentur können jetzt doch wieder Impfungen mit diesem Impfstoff durchgeführt werden – auch hier in der Region. Das Hofer Land nimmt die Impfungen mit AstraZeneca wieder auf. 2000 Dosen stehen zur Verfügung. Diese sollen vor allem in Hausarztpraxen verimpft werden. Dort eignet er sich wegen der einfachen Handhabung. Das Hausarzt-Pilotprojekt wächst unterdessen weiter. Im Moment machen zwölf Praxen mit – schon bald sollen es über 20 in Stadt und Landkreis Hof sein. Auch die Arbeiten am Impfzentrum in Helmbrechts laufen weiter. Dort will man spätestens übernächste Woche mit dem Impfen beginnen können, kündigt der Hofer Landrat Oliver Bär an.