Hofer Land: Aktionen unterstützen heimische Händler

In der Hofer Altstadt hatte monatelang fast alles geschlossen, dementsprechend ausgestorben war es dort auch. Jetzt sollen die Leute aber wieder dort einkaufen, einen Kaffee trinken oder eine Pizza essen. Die Stadt Hof will dieses Ziel jetzt mit einer Förderoffensive vorantreiben. Heute startet sie offiziell und wird bis Ende Juli dauern. Ein Teil der Aktion „Willkommen in Hof! Einkaufen & Genießen mit Herz für die Heimat.“ sind die Fahrgeschäfte, die seit Kurzem in der Innenstadt verteilt stehen. Ab sofort könnt ihr außerdem kostenlos auf allen öffentlichen Parkplätzen der Stadt und in der Tiefgarage des Rathauses parken.

Und auch der Landkreis Hof will die Einzelhändler unterstützen. Und zwar mit einer Plakataktion, die heute startet. An unterschiedlichen Stellen im Landkreis werden 31 Plakate aufgestellt, die auf die Händler in der Region aufmerksam machen sollen.