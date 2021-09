Hofer Land: Aktion Stadtradeln startet wieder

Im Landkreis Wunsiedel treten die Fahrradfahrer schon seit am Anfang der Woche in die Pedale. In Stadt und Landkreis Hof startet die Aktion Stadtradeln heute. Ziel ist es, bis Ende des Monats so viele Kilometer wie möglich auf dem Rad zurückzulegen. Auf diese Weise soll der CO2-Ausschuss verringert werden. Die Zeit auf dem Fahrrad könnt ihr aber auch noch anderweitig nutzen. Ihr könnt euch nämlich mal anschauen, was auf den Straßen alles repariert werden muss. Über eine Bürgerbeteiligungsplattform könnt ihr Schlaglöcher, plötzlich endende Radwege oder eine unübersichtliche Verkehrsführung melden.