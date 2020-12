Die vergangenen zwei Tage sind für das Hofer Land in Sachen Corona eigentlich gar nicht so schlecht gelaufen – heute ist diese Tendenz unterbrochen – 70 Neuinfektionen kommen heute hinzu. Außerdem ist eine weitere Person in Zusammenhang mit dem Corona-Virus verstorben: Ein 59-jähriger – er hat eine Vorerkrankung gehabt. 27 Personen konnten aber auch wieder die Quarantäne verlassen. Die 7-Tages-Inzidenz für den Landkreis liegt weiterhin unter, die für die Stadt über 200.