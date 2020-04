Hofer Land: 21-jährige an Corona verstorben

20 Corona-bedingte Todesfälle sind aktuell in Stadt und Landkreis Hof bekannt. Wie das Landratsamt jetzt mitgeteilt hat, ist darunter auch eine 21-jährige.

Dass jemand in diesem Alter an Corona stirbt, ist laut Gesundheitsamt äußerst selten. Die 21-jährige sei bereits Ende März in ihrer Wohnung verstorben. Angehörige hatten erzählt, sie habe die Tage vor ihrem Tod starken Husten gehabt. Daraufhin hat das Gesundheitsamt post mortem einen Corona-Test durchgeführt – mit positivem Ergebnis. Mit Einverständnis der Familie ist die 21-Jährige dann obduziert worden. Der Sektionsbericht ist gestern im Landratsamt eingegangen. Demnach ist die 21-jährige an einer Lungenentzündung gestorben, die durch eine Corona-Infektion ausgelöst worden ist. Das Landratsamt teilt mit, dass die junge Frau an Vorerkrankungen gelitten hat und es sich womöglich um das erste Todesopfer im Hofer Land handelt. Durch die Umstände sei die Tote aber erst jetzt eindeutig mit Corona in Verbindung gebracht worden.