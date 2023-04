Hofer Kulturamtsleiter: Peter Nürmberger Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Photografie

Die Hofer kennen ihn wahrscheinlich als den Leiter des Kulturamts. Jetzt wurde Peter Nürmberger aber auch in die Deutsche Gesellschaft für Photografie berufen. Damit würdigt die exklusive Vereinigung seine „besonderen Leistungen“ auf dem Gebiet der Fotografie, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Für den Verein gibt es keine Mitgliedsanträge. Das heißt, die Mitglieder müssen vorgeschlagen und anschließend berufen werden. Mit seiner Berufung gelange Hof quasi offiziell auf die Landkarte in Sachen Fotografie, so Nürmberger. Er selbst freut sich über die Auszeichnung, da er sich seit Jahren darum bemüht, qualitative Fotoausstellungen nach Hof zu bringen.