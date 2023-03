Hofer Kreishaushalt: Millionen für Ausbau der Kliniken und des ÖPNV

Es ist die Zeit der Zahlen: Nach der Stadt Hof hat auch der Landkreis seinen Haushalt verabschiedet. Fast 146 Millionen Euro ist der schwer. Angesichts steigender Kosten in nahezu allen Bereichen steht der Haushalt des Landkreises Hof unter dem Motto Sparsamkeit. Außerdem müssen die Landkreis-Gemeinden künftig mehr finanziell beisteuern: Die Kreisumlage steigt um drei Prozentpunkte. Geld ausgeben will der Landkreis natürlich trotzdem – Landrat Oliver Bär:

…12,5 Millionen Euro allein in die Kliniken Hochfranken in Münchberg und Naila! Die Schulen sollen wie der gesamte Landkreis digitaler werden. Außerdem solls mit dem Ausbau des Deutsch-Deutschen Museums vorangehen und der Landkreis Hof will das Jean Paul-Museum in Joditz sichern.