In der Pandemie mussten die Kinder viel zurückstecken. Die Stadt Hof will ihnen jetzt etwas Gutes tun. Sie hat an über 2000 Kinder zwischen neun und 13 Jahren die Hofer KidsCard versandt. Es handelt sich um einen ganzjährigen Kinderpass. Damit bekommen die Kinder Vergünstigungen, Rabatte und kostenfreie Angebote. Die Karte soll den Kindern eine bessere Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen. Bei einem Pressetermin am Nachmittag will die Stadt die KidsCard genauer vorstellen.