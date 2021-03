Hofer Jugendhilfeausschuss: Mehr Mitarbeiter für Igel-Klassen und höhere Pflegepauschale

Kinder, die im Unterricht nicht so gut mitkommen, haben die Möglichkeit in sogenannte Igel-Klassen zu gehen. Das sind kleinere Klassen mit nur acht Kindern, die später wieder den Besuch einer Regelklasse ermöglichen sollen. In Hof sind dort künftig noch mehr Menschen im Einsatz. Das hat der Jugendhilfeausschuss des Stadtrats beschlossen. Die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla:

Außerdem gibt es gute Nachrichten für Pflegeeltern: Je nach Alter der zu pflegenden Kinder steigt die Pflegepauschale um 33 bis 47 Euro.