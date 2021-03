Hofer Integrationsbeirat: Stadt sucht interessierte Migrant_innen

Menschen mit Migrationshintergrund gehören in unserer Gesellschaft mittlerweile selbstverständlich dazu. Um ihnen eine Stimme zu geben, geht voraussichtlich im Mai in der Stadt Hof erstmals ein Integrationsbeirat an den Start. Darin sind unter anderem Mitglieder des Stadtrats oder von sozialen Organisationen und Behörden vertreten. Fünf Sitze sind außerdem für Hofer Migrantinnen und Migranten reserviert. Voraussetzung ist, dass sie gut Deutsch sprechen und schon mindestens ein Jahr in der Saalestadt leben. Wer mitmachen will, kann sich bis Mitte des Monats ans Rathaus wenden. Der Integrationsbeirat berät den Stadtrat in allen Fragen, die Zugewanderte oder Integrationsthemen betreffen.

Wer an einer ehrenamtlichen Mitarbeit im Integrationsbeirat interessiert ist und weitere Informationen erhalten möchte, wendet sich bis zum 15. März 2021 an Katharina Bunzmann entweder per E-Mail demografieundmigration@stadt-hof.de oder telefonisch 09281/815 1790.