Hofer Innenstadt: Neue Geschwindigkeitsmessanlage

Am Oberen Tor in Hof geht die Altstadt in die Ludwigstraße über. Dementsprechend treffen hier Fußgänger beim Stadtbummel auf Autofahrer. Und obwohl in der oberen Ludwigstraße nur 20 km/h erlaubt sind, kommt das scheinbar nicht bei allen Autofahrern an. Im Austausch mit Lutz Lennartz, dem Vorsitzenden der Werbegemeinschaft, hat die Stadt Hof deshalb eine Geschwindigkeitsmessanlage dort installiert. Damit will sie für mehr Verkehrssicherheit sorgen. Es handelt sich dabei tatsächlich „nur“ um eine Messanlage, die euch eurer Tempo anzeigt; nicht um einen Blitzer oder dergleichen.