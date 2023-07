Hofer Innenstadt: „Kundenstopper“ wieder im Gespräch

Sie sollen in die Geschäfte locken, können aber auch schnell zur Stolperfalle werden, wenn gerade viel in der Stadt los ist: Sogenannte „Kundenstopper“ könnten wieder in die Hofer Innenstadt zurückkehren. Das hat zumindest die CSU-Stadtratsfraktion beantragt. Sie wünscht sich außerdem, dass der Gestaltungsleitfaden für die Kernstadt überarbeitet wird.

Kundenstopper sind Dreiecksständer, die auf das Angebot in den Läden hinweisen. Da aber auch Warenauslagen, Bänke, Pflanzkübel, Fahrradständer und Cafétische in der Innenstadt stehen und immer wieder Veranstaltungen dort stattfinden, könnte die Kundenstopper das Raumangebot weiter beengen. Der Stadtrat hat sich daher entschlossen, das neue Citymanagement CIMA bei der Entscheidung mit ins Boot zu holen:

So Oberbürgermeisterin Eva Döhla nach der Sitzung des Haupt- und Finanzausschuss.