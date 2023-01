Hofer Hundeleben: Fotos für Museumsausstellung gesucht

Der Hund als bester Freund des Menschen. Diesen Spruch hört man oft. Das Museum Bayerisches Vogtland in Hof will sich ab Mitte Juni in einer Ausstellung mit der Beziehung zwischen Hund und Mensch auseinandersetzen. Von den Hundefuhrwerken der Hofer Metzgereien, über DDR-Grenzhunde bis hin zu den modernen Assistenzhunden ist alles dabei. Für die Ausstellung sucht das Hofer Museum noch Geschichten und Objekte zum Thema Hund. Das können zum Beispiel Gemälde, aber auch Plüschtiere sein.

Außerdem soll das „Hofer Hundeleben“ auch eine ganz persönliche Note erhalten: Gesucht werden Hundehalterinnen und Hundehalter aus Stadt und Landkreis Hof, die mit ihren Vierbeinern Teil der Ausstellung werden möchten. Dazu wird ein Foto von Mensch und Hund(en) benötigt sowie ein ausgefüllter Fragebogen. Den Fragebogen sowie weitere Infos zur Ausstellung gibt es auf www.museum-hof.de und auf www.hochfranken-gymnasium-naila.de sowie auf Anfrage unter museum@stadt-hof.de