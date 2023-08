Anfang Oktober findet normalerweise immer der Park&See-Lauf am Hofer Untreusee statt. Die Stadt Hof hat das Event jetzt aber (…)

„Bühne Raus“ am Schiller Quartier: Festival endet am Wochenende

Zwei Wochen lang fast jeden Tag mehrere Veranstaltungen. Die Brache am geplanten Schiller Quartier in Hof war in den letzten Wochen (…)