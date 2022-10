Hofer Hochschul-Mensa: König fordert Lösung

In Zeiten der Energiekrise werden auch Flüge immer teurer. Umweltfreundlicher und günstiger soll auch der Flugsport in Hof werden. Die (…)

Überzuckert: 84-Jähriger fährt falsch in den Kreisverkehr

Ein Kreisverkehr funktioniert eigentlich nur in eine Richtung, deshalb sollte einem auch kein Auto entgegenkommen. So aber am (…)