Hofer Herbstmarkt: mit 35 Händlern, aber ohne Bühnenshows und verkaufsoffenem Sonntag

Gerade unsere Veranstalter mussten in diesem Sommer besonders um ihre Existenzen kämpfen. Kein Volksfest, keine Wiesenfeste, kein Saaleauenfest – es blieb ruhig in diesem Sommer.

Wer allerdings heute und morgen in der Hofer Altstadt unterwegs ist, merkt, dass sich hier etwas tut. Nach längerem Kopfzerbrechen hat der Stadtrat dem Hofer Herbstmarkt letztendlich doch stattgegeben.

35 Händler bauen an diesem Wochenende ihre Stände auf – und verkaufen alles, von Süßwaren und Kleidung bis hin zu „Südtiroler Spezialitäten“.

Biergartenbesuche und Bühnenshows bleiben dennoch aus. Der geplante verkaufsoffene Sonntag fällt ebenfalls aus. Organisator Uwe Voigt :

Zu Beachten ist das Tragen von Mund-Nasen-Schutz in den eingezeichneten Bereichen und der Abstand von 1,5 Metern.