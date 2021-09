Hofer Herbstmarkt: Melanie Gebhardt als Ehrengast

Schausteller und Marktkaufleute konnten während der Corona-Pandemie kaum arbeiten. Mittlerweile finden aber wieder kleine Feste statt. Nach einem Jahr Pause gibt es auch wieder den Hofer Herbstmarkt. Nächstes Wochenende ziehen sich die Marktstände von der Altstadt bis in die Ludwigstraße. Auch die Geschäfte in der Innenstadt haben am Sonntag geöffnet. Auf die Besucher wartet auch ein Ehrengast. Diesen Samstag (25.9.) wird die Hofer Kanutin und Olympionikin Melanie Gebhardt Autogramme auf dem Herbstmarkt geben. Gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Eva Döhla wird Melanie Gebhardt den Markt auch eröffnen.

Wer noch nicht gegen Corona geimpft ist, kann am Herbstmarkt die Chance nutzen. Es ist möglich sich am Samstag und Sonntag im neuen technischen Rathaus gegen das Virus impfen zu lassen. Wenn ihr etwas beim Flohmarkt in der Karolinenstraße verkaufen wollt, dann könnt ihr euch dafür auch noch anmelden.

Anmeldung bei: Siegfried Krauß, Telefon 0170/9232774 oder über: siegfried.krauss@gmx.de