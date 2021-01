Hofer Haushaltsberatungen: Viel Spielraum bleibt nicht

Viele von uns sind durch Corona ja von Kurzarbeit betroffen und haben dementsprechend weniger Geld zur Verfügung. Genau so geht es aktuell auch den Städten und Gemeinden. Ihnen fällt ein Großteil der Gewerbesteuereinnahmen weg.

Aller Voraussicht nach, kann auch die Stadt Hof heuer keine großen Sprünge machen. Das ist nach der gestrigen Haushaltsberatung im Stadtrat klar: Einem drohenden Finanzloch von rund 10 Millionen Euro kann die Stadt entgegenwirken. Aber auch nur, wenn sie beim Bauhof und Bauunterhalt spart. Außerdem hatte die Stadt Glück bei den staatlichen Hilfen, die weggefallene Gewerbesteuereinnahmen ausgleichen sollen: Die fallen nämlich deutlich höher aus, als die Summe mit der die Kämmerei gerechnet hat. So kann die Lücke ausgeglichen werden. Viel Spielraum für Investitionen bleibt der Stadt Hof aber trotzdem nicht, welche am nötigsten sind, will die Stadtrat im Februar besprechen.

(Symbolbild)