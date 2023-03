Hofer Haushalt beschlossen: Das müsst ihr übers Zahlenwerk wissen

213 Millionen Euro. So hoch soll der Haushalt der Stadt Hof werden. Das war diese Woche bereits Thema im Haupt- und Finanzausschuss der (…)

213 Millionen Euro schwer: Hofer Stadtrat will Haushalt beschließen

DEL2: Selber Wölfe wollen in Playdowns gegen Heilbronn nachlegen

In der DEL2 werden am Abend die Playdowns fortgesetzt. Nach dem 2:1 in Heilbronn wollen die Selber Wölfe dabei auf eigenem Eis (…)