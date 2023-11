Hofer Haushalt 2024: SPD-Stadtratsfraktion will Thema Friedhof angehen

Wenn das Jahr zu Ende geht, steht auch schon die Planung fürs kommende Jahr an. So denkt die Hofer SPD-Stadtratsfraktion schon an den neuen Haushalt der Stadt. In einem Antrag hat sie festgehalten, welches Projekt sie vorrangig finanziert wissen möchte: Am Hofer Friedhof soll es nach Wunsch der SPD weitere Sanierungsarbeiten geben. Das heißt, das Krematorium soll erweitert werden. Es braucht Platz für die zweite Leichenschau, wie sie mittlerweile Standard ist. Die Trauerhalle müsste ebenfalls auf den neuesten Stand gebracht werden. Zudem brauchen sie und die Toiletten einen barrierefreien Zugang. Die SPD-Stadtratsfraktion schlägt vorher, Geld für die Planung und Kostenermittlung für kommendes Jahr in den Haushalt einzustellen.