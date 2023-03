Hofer Haushalt 2023: Marode Brücken müssen warten, aber…

Neue Sirenen für den Katastrophenschutz, die Sanierung der Grünen Au, erste Arbeiten für den Neubau einer Grundschule im Vertl… der Hofer Stadtrat hat monatelang über den Haushalt 2023 beraten und ihn jetzt verabschieden können. Dank guter Zusammenarbeit aller Parteien und der Stadtverwaltung ist mehr möglich als gedacht, lobt Oberbürgermeisterin Eva Döhla. Was auf der Strecke bleibt, sind die Hofer Brücken. Aber auch da soll sich an mancher Stelle was tun.

Zunächst mal könnte es schon in diesem Jahr mit der gesperrten Brücke am Mittleren Anger weitergehen. Eine neue Brücke über die Saale werden wir da noch nicht sehen. Aber mit dem ersten Schritt, nämlich den Abriss, könnte es zumindest klappen, sagt Oberbürgermeisterin Eva Döhla im Euroherz-Interview. Die Finanzierung dafür steht. Was in diesem Jahr auf jeden Fall noch ansteht: Die sanierungsbedürftige Friedrich-Ebert-Brücke am Hallenbad und die Michaelisbrücke in Eisteich-Nähe werden geprüft. Und da hofft die Stadt natürlich sehr, dass nicht noch weitere Schäden auftauchen oder sie eine sperren muss. Mal abgesehen von der finanziellen Lage, braucht es ja funktionierende Querungsmöglichkeiten über die Saale – ohne große Umwege für Einsatzfahrzeuge und Pendler.