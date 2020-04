Hofer Haushalt 2020: Regierung genehmigt mit einer Sonderabsprache

Hof muss in den kommendenden Jahren sparen. Durch die Corona-Krise ist das sehr schwierig. Und so wächst der Schuldenberg heuer wohl noch mehr als bisher angenommen.

Über 102 Millionen Euro an Schulden waren bis Ende des Jahres eingeplant. Jetzt bricht der Stadt ein großer Teil der Gewerbesteuer weg und die Ausgaben für Gesundheit und Katastrophenschutz steigen. Trotzdem hat die Regierung von Oberfranken den Haushalt genehmigt. Die Stadt muss allerdings einen Nachtragshaushalt vorlegen – also am Ende des Jahres aufzeigen, was sie tatschächlich ausgegeben und eingenommen hat. Somit läuft erstmal alles weiter wie bisher mit einer Ausnahme: Die künftige Oberbürgermeisterin Eva Döhla muss für jedes neue Projekt grünes Licht geben. Ein großer Posten ist zum Beispiel das geplante Baugebiet am Rosenbühl.