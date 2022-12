Hofer Hauptbahnhof: SPD-Fraktion wünscht sich Tourismuszentrale im Gebäude

Lange stand die Frage im Raum, wo der Hofer Busbahnhof seinen endgültigen Platz findet. Der Hofer Stadtrat hat sich in seiner jüngsten Sitzung für den Bahnhofsvorplatz als Standort entschieden. Die SPD-Fraktion hat nun einen weiteren Vorschlag für das Areal. Sie hat einen Antrag gestellt, wonach ein Tourismuszentrum für das Hofer Land in das Hauptbahnhof-Gebäude einziehen sollte. Dieses würde das Gebäude mit Leben füllen und zusätzlich stärken, heißt es. Der Hauptbahnhof sei für Einheimische und Touristen dann schließlich wieder ein Drehkreuz. Das Tourismuszentrum Hofer Land könnte vielleicht sogar die Initialzündung für weitere Einmietungen am Hauptbahnhof sein, erklärt die Fraktion. Sollte die Stadt Hof außerdem dem VGN beitreten, könnten in dem Zentrum auch die Tickets dafür verkauft werden.