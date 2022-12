Hofer Grünen-Kreistagsfraktion: Förderoffensive Nordostbayern ruiniert die Innenstädte

Teils noch erhaltenswerte Gebäude werden einfach abgerissen. Das kritisiert der Bayerische Landesverband für Heimatpflege und hat deshalb den Negativpreis „Abriss des Jahres“ ausgelobt. Zu diesem Preis meldet sich auch die Hofer Grünen-Kreistagsfraktion zu Wort. Sie gibt der Förderoffensive Nordostbayern die Schuld an der Situation. Durch das Programm werden alte Gebäude abgerissen, und dafür nur Sitzbänke oder Parkplätze errichtet. Dörfer hätten dadurch ihr Gesicht verloren, heißt es in der Mitteilung. Dicht und liebbebaute Straßenzüge würden nun Zahnlücken aufweisen. Dabei sei innerstädtischer Wohnraum doch begehrt, so die Grünen. Wäre die Förderoffensive Nordostbayern ein Sanierungsprogramm gewesen, so hätten einige Gebäude wahrscheinlich erhalten bleiben können.