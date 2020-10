Hofer Goldpreis wird vergeben

Hof (dpa/lby) – In Erinnerung an den verstorbenen Gründer der Hofer Filmtage, Heinz Badewitz, wird heute der Hofer Goldpreis verliehen. Die Friedrich-Baur-Stiftung zeichnet damit die beste Regieleistung bei einem ersten Langspielfilm aus. Der Preisträger erhält einen Goldbarren im Wert von rund 35 000 Euro und künstlerische Beratung bei der Entwicklung eines neuen Films.

Jedes Jahr bestimmt die Bayerische Akademie der Schönen Künste einen Mentor, der den Preisträger auswählt. Die Aufgabe übernehmen heuer die Regisseure und Autoren Edgar Reitz und Bernhard Sinkel. Hans-Peter Friedrich, Vizepräsident des Deutschen Bundestages (CSU), soll den Preis überreichen.

Im Wettbewerb sind alle Regisseure, die mit ihrem ersten Langspielfilm deutscher Produktion auf den Hofer Filmtagen Premiere feiern. Vergangenes Jahr wurde Regisseur Lothar Herzog für seinen Film «1986» ausgezeichnet.

Der Preis hätte eigentlich erst am Sonntag vergeben werden sollen. Wegen der Corona-Krise findet die Auszeichnung nun schon am Freitag im kleineren Rahmen statt. Alle Preisverleihungen und Filme werden dieses Jahr auch online gezeigt. Die Filmtage zählen zu den wichtigen Filmfestivals im deutschsprachigen Raum und enden am Sonntag.