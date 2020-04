Im Moment sind sie wegen der Corona-Krise zu: Auch in Hof haben Einzelhändler, Gastro, Freizeit- und Kultureinrichtungen geschlossen. Mit den Hofer Geschenk-Gutscheinen kann man diese Akteure unterstützen. Das ist eine 10 Euro-Gutscheinkarte des Stadtmarketings Hof. Sie ist drei Jahre gültig und kann an über 100 Akteptanzstellen eingesetzt werden. In der Sparkasse Hochfranken am Sonnenplatz und in der Weinhandlung Kretschmann in Hof kann man sie aktuell kaufen. Mehr Infos dazu gibt’s hier.