Hofer Führerscheinstelle: Ohne lange Wartezeiten zum Führerschein-Umtausch

Der laufende Führerscheinumtausch und Personalnot haben bei der Hofer Führerscheinstelle zuletzt für einen Bearbeitungsstau und lange Wartezeiten bei der Terminvergabe gesorgt. Seit Anfang Februar könnt ihr den Führerschein-Umtausch aber auch ohne Termin erledigen. So entfallen schon mal dafür die Wartezeiten. Lediglich am Infoschalter kanns zu Wartezeiten kommen. Wie die Stadt Hof nun mitteilt, ruft sie die Geburtsjahrgänge 1959 bis 1964 zum Umtausch auf. Und auch die Jahrgänge 1965 bis 1970 können schon zum Umtausch kommen. Um eure grauen oder roten „Lappen“ zeitnah in Kartenformat umzutauschen, müsst ihr lediglich eure vollständigen Unterlagen dabei haben.