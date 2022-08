Hofer Freibad: Pool-Party mit unterschiedlichen Attraktionen

Gedimmte Straßenlaternen und keine nächtliche Beleuchtung mehr am Rathaus und an der Freiheitshalle – das sind nur einige (…)

Energiewende in der Stadt Hof: Nahwärmeversorgung in Jägersruh in Planung

Angesichts der steigenden Preise für Strom und Gas sucht die Stadt Hof aktuell nach Möglichkeiten, Energie einzusparen aber auch (…)