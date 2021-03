Hofer Frauentage: Veranstaltungen diesmal im Netz

Auch wenn es für viele selbstverständlich ist, sind Frauen und Männer immer noch nicht überall gleichberechtigt. Darauf soll der Internationale Frauentag heute aufmerksam machen. Dann starten auch immer die Hofer Frauentage.

Insgesamt 11 Veranstaltungen beschäftigen sich einen ganzen Monat lang mit Themen, die Frauen bewegen… sei es gleiche Bezahlung, Shopping, wie kann ich mein Selbstbewusstsein stärken oder wo bekomme ich eine sichere Geburtshilfe her? Und es gibt wieder zahlreiche Möglichkeiten, um ganz locker miteinander ins Gespräch zu kommen. In diesem Jahr geht das zwar nicht persönlich, aber zumindest in digitaler Form. Einen Überblick über alle Veranstaltungen gibt’s hier.