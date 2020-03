Hofer Frauentage: Start mit Frauentreff

Auch wenn es für viele selbstverständlich ist, sind Frauen und Männer immer noch nicht überall gleichberechtigt. Darauf soll der Internationale Frauentag in dieser Woche aufmerksam machen. Dann starten auch immer die Hofer Frauentage. Heute geht es los mit einem interkulturellen Frauentreff (15 Uhr). Was sonst noch auf dem Programm steht:

Insgesamt 16 Veranstaltungen beschäftigen sich mit Themen, die Frauen bewegen… sei es gleiche Bezahlung, Shopping, wie kann ich mein Selbstbewusstsein stärken oder wo bekomme ich eine sichere Geburtshilfe her? Und es gibt wieder zahlreiche Möglichkeiten, um ganz locker miteinander ins Gespräch zu kommen. Gelegenheit ist zum Beispiel am Sonntag zum Weltfrauentag. Da lädt die EJSA in Hof ins Haus der Jugend unter dem Motto „Frauen begegnen Frauen“, ein bunter Abend mit internationalen Spezialitäten.