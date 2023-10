Hofer Filmtage: Wieder mehr Besucher in den Kinos

Für Filmfans ist der Besuch ein Muss… manche lassen sich dagegen von den Partys mitreißen: Die 57. Hofer Filmtage sind seit dem Abend zu Ende. Mit rund 16.000 verkauften Karten sind die Besuche vor Ort um 17 Prozent gestiegen, verglichen mit dem Vorjahr – so die Bilanz der Organisatoren. Es zeigt sich also wieder ein Aufwärtstrend nach Corona. Das Motto dabei: „Kino: Die einzige Sucht, die sich lohnt“. Mit dabei waren in diesem Jahr Schauspieler wie Hannah Herzsprung, Maria Schrader, Julia Jentsch oder Samuel Koch… außerdem Moderatorin Sandra Maischberger.

Falls ihr die Hofer Filmtage verpasst habt oder Filme nochmal gucken wollt: Bis zum 5. November sind einige Filme noch im Internet abrufbar.