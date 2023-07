Hofer Filmtage: Veranstalter suchen alternative Spielstätte

Noch zwölf Wochen bis zu den Hofer Filmtagen – und kurz vor Festivalbeginn fällt den Veranstaltern womöglich eine wichtige Spielstätte weg. Das Scala-Kino, in dem in den vergangenen Jahren immer viele Filme gelaufen sind, hat sich auf das Angebot der Veranstalter bislang noch nicht zurückgemeldet. Die Hofer Filmtage sind deshalb jetzt auf der Suche nach alternativen Spielstätten, so eine Festivalsprecherin auf Nachfrage von Radio Euroherz. Interessierte könnten gerne ernstzunehmende Angebote abgeben.