Hofer Filmtage: Retrospektive in diesem Jahr für Regisseurin Maria Schrader

Sie hat einen Emmy gewonnen, dazu auch den Deutschen und den Bayerischen Filmpreis.

Schauspielerin und Regisseurin Maria Schrader ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA erfolgreich. Mit ihrer Netflix-Miniserie Unorthodox hat Maria Schrader einen Emmy gewonnen. Eine vielfältige und bemerkenswerte Karriere sagen die Verantwortlichen der Internationalen Hofer Filmtage dazu. Deshalb widmen sie Maria Schrader dieses Jahr die Retrospektive. Auf den Filmtagen laufen daher zehn ihrer Filme. Die 57. Internationalen Hofer Filmtage starten am 24. Oktober.