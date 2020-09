Hofer Filmtage: Kartenvorverkauf nur online

In gewisser Weise ist es Tradition, dass im Herbst in der Hofer Altstadt eine lange Schlange steht, die auf den Kartenvorverkauf der Hofer Filmtage wartet. In diesem Jahr gibt es das allerdings nicht. Der Kartenvorverkauf findet heuer ausschließlich online statt, teilen die Veranstalter mit. Dabei gibt es Karten für Filmvorführungen vor Ort in den beiden Hofer Kinos, in der Bürgergesellschaft und im Festsaal der Freiheitshalle. Außerdem sind diesmal auch Filme auf einer Online-Plattform abrufbar. Die Verleihung der sechs Festival-Preise soll es heuer auch wieder geben. Die Hofer Filmtage beginnen am 20. Oktober.