Hofer Filmtage: Hans-Vogt-Filmpreis 2020 geht an Emily Atef

Die Corona-Fälle steigen auch bei uns in der Region und haben jetzt immer mehr Auswirkungen auf den Alltag. Wer in Hof mit dem Bus (…)

Am Sonntag noch haben die Menschen in der Region den Selber Wölfen das erste Mal seit Monaten wieder auf dem Eis zuschauen können. Das (…)

Durch Spurrinnen und Risse in der Straße ruckelt es manchmal ganz schön. In Schloßgattendorf verändern sich deshalb momentan die (…)

Entspannen in Selb: Umgestaltung am Selbbach

Wer mal abschalten und entspannen will, kann das in Selb bald am Selbbach tun. In dieser Woche hat die Umgestaltung der Grünanlage (…)