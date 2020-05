Hofer Filmtage finden statt: Auch Online-Festival für Organisatoren denkbar

Momentan sind alle Kinos in Bayern noch geschlossen. Vergangene Woche hat die Bayerische Staatsregierung in Aussicht gestellt, dass sie nach Pfingsten, am wahrscheinlichsten aber erst im Herbst öffnen könnten. Das ist dann auch die Zeit der Hofer Filmtage und die sollen in diesem Jahr auf jeden Fall stattfinden, sagt Festivalchef Thorsten Schaumann:

Momentan plant das Team schon eifrig und sichtet verschiedene Filme. Die 54. Internationalen Hofer Filmtage laufen heuer vom 20. bis zum 25. Oktober.