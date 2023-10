Hofer Filmtage: Filmpreis der Stadt Hof und Förderpreis Neus Deutsches Kino vergeben

Große Spannung bei den 57. Internationalen Hofer Filmtagen: Der Filmpreis der Stadt Hof geht dieses Jahr an Stefan Paul vom Arsenal Filmverleih. Er hat ihn am Abend in der Hofer Freiheitshalle überreicht bekommen.

Außerdem ist der Förderpreis Neus Deutsches Kino vergeben worden. Der ist dotiert mit 10.000 Euro und geht dieses Jahr an den Spielfilm „Rohbau“ von Regisseur Tuna Kaptan.

Die nächsten Preisverleihungen stehen schon morgen an. Da wird zum einen der Pharos Shiver Screen Award vergeben. Der geht an einen Film aus den Bereichen Thriller, Horror, Action oder Science-Fiction. In der Bürgergesellschaft wird außerdem der Friedrich-Baur-Goldpreis verliehen. Der besteht aus einem Goldbarren im Wert von circa 35.000 Euro.