Hofer Filmtage: Die „BG“ als zentraler Treffpunkt

Filmpremieren in den Hofer Kinos und danach per Streaming auf hof on demand. Die 56. Internationalen Hofer Filmtage finden auch dieses Jahr in hybrider Form statt. Außerdem ist die Bürgergesellschaft der zentrale Festivaltreffpunkt, zum Beispiel für Gästeempfänge und für die Akkreditierungen. Zum Thema Energiesparen, setzen die Filmtage vor allem auf Maßnahmen, die ohnehin geplant waren oder die es schon gibt. Festivalleiter Thorsten Schaumann

Auch auf die Corona-Krise sei man vorbereitet. Durch die hybride Form des Festivals mit einem Online-Streaming-Angebot, könne man schnell auf Auflagen reagieren. Die Preise für die Filme und das Streamen auf Hof on Demand bleiben in diesem Jahr gleich. Die Ticketpreise für bleiben dieses Jahr laut Schaumann zudem gleich. So kostet ein Film in den Hofer Kinos 8 Euro, ein 5er Ticket 35 und 10 Filme 70 Euro.