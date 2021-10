Hofer Filmtage beginnen: 134 Filme in sechs Tagen

Hof (dpa) – Im Kinosessel oder aus dem eigenen Wohnzimmer können Filmliebhaber die 55. Ausgabe der Hofer Filmtage verfolgen. Wie im vergangenen Jahr gibt es ein Streamingangebot, außerdem werden Tickets für etwa die Hälfte der Plätze in den Kinos in der oberfränkischen Stadt verkauft. Das Festival, das für die Entdeckung junger Talente bekannt ist, wird am Dienstag (19.00 Uhr) mit der skurrilen Komödie «Das schwarze Quadrat» von Peter Meister eröffnet.

Bis Sonntag gibt es 134 Filme, davon 69 Lang- und 51 Kurzfilme. Gezeigt wird etwa eine Retrospektive des Schauspielers Joachim Król. Die Hofer Filmtage haben sich seit ihrer Entstehung im Jahr 1967 als Talentschmiede etabliert. Einige frühere Hofer Entdeckungen sind in der Reihe «8/16/35» zu sehen, bei dem Klassiker analog auf Film gezeigt werden: Zum Beispiel «Nightmare on Elm Street» oder «Stranger than Paradise» von Jim Jarmusch. Außerdem gibt es Werkstattgespräche und mehrere Filmpreis-Verleihungen.

